VIDEO – Atalanta-Empoli 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Empoli, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



SBLOCCATI – Atalanta-Empoli 2-1 nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Non vinceva dal 28 gennaio l’Atalanta, che in questi cinquanta giorni di digiuno aveva spesso steccato in casa. Neanche un minuto e sfiora il vantaggio, con bel cross di Davide Zappacosta e tiro sul fondo di Mario Pasalic. I bergamaschi giocano molto meglio nel primo tempo, ma non riescono a colpire. All’Empoli basta invece un’azione, casuale, al 44′ per andare al riposo avanti: bella giocata sulla sinistra di Tommaso Baldanzi, cross dal fondo respinto da Matteo Ruggeri ma la carambola su Francesco Caputo innesca Tyronne Ebuehi nell’area piccola che non può sbagliare. La forte pressione dell’Atalanta dà i suoi frutti al 58′, quando Ruggeri riscatta la sfortunata precedente deviazione col cross (peraltro di destro) per il colpo di testa del pareggio di Marten de Roon. Inerzia tutta lato bergamasco, ma per il gol partita serve che entri Rasmus Hojlund. Il giovane attaccante danese all’86’ sfrutta un rimpallo su tiro di Pasalic, controlla e batte a rete: è il 2-1. Per l’Empoli terza sconfitta di fila, appena tre punti in sette giornate (tutti pareggi) dopo aver battuto l’Inter.

Video con gli highlights di Atalanta-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.