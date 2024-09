VIDEO – Argentina-Cile 3-0, gol e highlights: Lautaro Martinez geniale!

Stanotte si è giocato Argentina-Cile terminata sul punteggio di 3-0: questi gli highlights della partita valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026.

CHE GIOCATA – L’Argentina vince a Buenos Aires 3-0 contro il Cile e conferma il primo posto in solitaria nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Lautaro Martinez gioca titolare la sfida e resta in campo circa ottanta minuti, mentre escono per infortunio Mac Allister autore del primo gol e Nico Gonzalez della Juventus. Il vantaggio lo firma, appunto, Mac Allister al 48′, Il raddoppio è di Julian Alvarez passato in estate all’Atletico Madrid, mentre il tris al 91′ è proprio di Paulo Dybala entrato a partita in corso con al maglia numero 10. Lautaro Martinez non segna, ma partecipa attivamente al gol del vantaggio dell’Argentina con una giocata a dir poco geniale: Alvarez all’interno dell’area di rigore avversaria mette in mezzo un pallone per il capitano dell’Inter che potrebbe calciare violentemente in porta, ma lascia scorrere volutamente il pallone dietro sorprendendo tutta la retroguardia avversaria e lasciando dunque che sia il compagno di squadra a concludere in porta trovando la gioia del gol.

ARGENTINA-CILE 3-0 – GOL E HIGHLIGHTS