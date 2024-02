VIDEO – Roma-Inter, l’ultimo precedente: un futuro ex sbanca l’Olimpico

Prosegue la marcia di avvicinamento a Roma-Inter, che vedrà i nerazzurri impegnati domani alle ore 18.00 contro i giallorossi. Nel video l’ultimo precedente giocato tra le due squadre allo stadio Olimpico e risalente al maggio scorso, con il gol del futuro ex Romelu Lukaku.

PRECEDENTE – Roma e Inter si preparano ad affrontarsi nella gara valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in campionato, il 6 maggio 2023, è arrivata una vittoria per 0-2 in favore dei nerazzurri. Una partita che si sblocca nel primo tempo, quando Federico Dimarco porta in vantaggio l’Inter. Nella ripresa, a chiudere i giochi ci pensa il gol del futuro ex Romelu Lukaku, che domani affronterà per la seconda volta in stagione i nerazzurri con la maglia dei giallorossi.

Questo il video con gli highlights del precedente giocato nella stagione 2022-2023 a Roma, dall’account YouTube della Lega Serie A.