Highlights Supercoppa | Juventus-Milan 1-2: autogol e derby in finale

Juventus-Milan, seconda semifinale di Supercoppa italiana giocatasi ieri a Riad, è finita 1-2. La squadra di Sergio Conceicao, che ha sfruttato un rigore e un autogol, vola in finale con l’Inter. Di seguito i gol e gli highlights della partita che si è giocata al King Saud University Stadium di Riad.

VITTORIA ROCAMBOLESCA – Una partita brutta sotto il profilo del gioco, ma densa di emozioni, che ha visto i bianconeri passare in vantaggio nel primo tempo prima di subire la rimonta rossonera nella ripresa. La partita è iniziata sotto il segno della Juventus, che ha mostrato maggiore organizzazione nei primi minuti. Al 21’, i bianconeri hanno trovato il vantaggio grazie al giovane talento turco Kenan Yildiz. Il turning point della gara è arrivato al 71’, quando un intervento falloso di Locatelli in area ha portato l’arbitro a concedere un calcio di rigore al Milan. Christian Pulisic, freddo dal dischetto, ha spiazzato Di Gregorio per il gol del pareggio. Il colpo decisivo è arrivato appena cinque minuti più tardi. Un’azione apparentemente innocua di Musah sulla fascia destra si è trasformata in un incubo per la Juventus: il cross del centrocampista è stato deviato maldestramente da Federico Gatti, con la palla che è carambolata in porta mentre Di Gregorio si trovava leggermente fuori posizione. Un autogol clamoroso che ha regalato al Milan la vittoria.

JUVENTUS-MILAN 1-2 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI SUPERCOPPA

Questo il video con i gol e gli highlights di Juventus-Milan ripreso dal canale YouTube del club rossonero.