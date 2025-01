Highlights Champions League | Sparta Praga-Inter 0-1: Lautaro Martinez non si ferma!

L’Inter ha ottenuto una vittoria fondamentale per 0-1 contro lo Sparta Praga nella serata di ieri, avvicinandosi così alla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League. Di seguito gol e highlights della sfida giocata allo Stadion Letna di Praga.

VITTORIA DI MISURA – L’azione decisiva è partita da un preciso cross di Alessandro Bastoni dalla sinistra, che Lautaro Martinez ha trasformato in rete con una volée impeccabile, segnando il suo 14° gol nella competizione con la maglia nerazzurra. Questo traguardo gli permette di eguagliare il record di Adriano come miglior marcatore dell’Inter in Champions League. Nonostante il vantaggio iniziale, l’Inter ha continuato a dominare il possesso palla, creando diverse opportunità per raddoppiare. La difesa dello Sparta Praga ha resistito, impedendo ulteriori gol. Con questa vittoria, l’Inter consolida la sua posizione nel gruppo, totalizzando 16 punti in sette partite e mantenendo vive le speranze di qualificazione diretta agli ottavi di finale. Per assicurarsi il passaggio del turno senza passare dai playoff, ai nerazzurri basterà un pareggio nell’ultima partita del girone contro il Monaco.

SPARTA PRAGA-INTER 0-1 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Sparta Praga-Inter, ripreso dal canale YouTube del club nerazzurro.