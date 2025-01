Highlights Serie A | Como-Milan 1-2: fortunosa rimonta, decide Leao

Como-Milan, recupero della diciannovesima giornata di Serie A, è finita 1-2 a favore dei rossoneri. Vittoria in rimonta anche abbastanza fortunosa. Di seguito gol e highlights della partita che si è giocata al Sinigaglia di Como.

RIMONTA – Al Sinigallia va in scena il recupero della diciannovesima giornata di Serie A fra Como e Milan. Sin dall’inizio del match i rossoneri appaiono in difficoltà, con i padroni di casa che vanno vicinissimi al vantaggio al 17′ con Diao pronto sul secondo palo a mettere dentro il cross servitogli da Fadera: Theo Hernandez riesce a chiudere e ad evitare il peggio. Al 21′ risponde il Milan, con il primo vero ed unico squillo del primo tempo, sprecato però da Reijnders e poi da Morata sulla ribattuta: in entrambi i casi risponde Butez. Nel finale spreca anche Strefezza. Al 60′ arriva addirittura il vantaggio dei padroni di casa, con un sinistro perfetto sul primo palo di Diao che mette KO Maignan. Il Milan, poi, prova a rientrare in partita e riesce a pareggiare i conti al 71′ con un tiro rocambolesco di Theo Hernandez che, però, finisce per beffare il portiere. I rossoneri prendono un po’ di fiducia e al 76′ riescono a ribaltare il risultato con Rafael Leao. Nel finale i lariani sfiorano il pari con Cutrone, ma salva tutto Maignan.

COMO-MILAN 1-2 – GOL E HIGLIGHTS DEL RECUPERO DI SERIE A

Questo il video con i gol e gli highlights di Como-Milan ripreso dal canale YouTube del club rossonero.