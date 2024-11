Highlights Serie A | Lazio-Cagliari 2-1: arbitro protagonista, due rossi!

Lazio-Cagliari, posticipo di chiusura delle 20.45 dell’undicesima giornata di Serie A, si è concluso con il risultato di 2-1. Protagonista l’arbitro Ayroldi, che ha espulso due giocatori sardi. Di seguito gol e highlights della partita che si è giocata allo Stadio Olimpico di Roma.

ARBITRO PROTAGONISTA – All’Olimpico un frizzante e polemico Lazio-Cagliari. I biancocelesti passano subito in vantaggio con il gol di Boulaye Dia dopo appena 3′ di gioco. La risposta del Cagliari non si è fatta attendere, con Zito Luvumbo che ha siglato il pareggio al 41′, ridando speranza ai rossoblù in un match equilibrato e acceso. Nel secondo tempo, la Lazio ha continuato a spingere e ha ottenuto un calcio di rigore al 76′. Mattia Zaccagni ha trasformato dal dischetto, riportando i biancocelesti in vantaggio. In mezzo una gestione dei cartellini piuttosto discutibile del signor Ayroldi. Il Cagliari, già in difficoltà, si è trovato a dover gestire anche una situazione disciplinare complessa quando, pochi minuti dopo il gol, l’arbitro Ayroldi ha espulso due giocatori della squadra sarda nel giro di pochissimi minuti. Mina ha ricevuto un doppio giallo per un presunto fallo su Castellanos, mentre Adopo è stato espulso per proteste, sempre per somma di ammonizioni. Il match è poi terminato 2-1 per i capitolini.

LAZIO-CAGLIARI 2-1 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Il video con gli highlights di Lazio-Cagliari ripreso dal canale YouTube della Lega Serie A