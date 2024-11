Highlights Serie A | Inter-Venezia 1-0: ora Napoli a -1, ma che brivido!

Inter-Venezia, posticipo domenicale delle 20.45 dell’undicesima giornata di Serie A, è finita 1-0 per i nerazzurri. Lautaro Martinez in gol, ma brivido assoluto nel finale con rete annullata ai lagunari. Di seguito il video con gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio San Siro di Milano.

VITTORIA COL BRIVIDO – L’Inter cerca di sbloccare la partita a tutti i costi e al 28′ arriva una nitida occasione: ripartenza con Nicolò Barella che si infila in area, palla per Marcus Thuram che controlla e conclude a rete da posizione comoda, ma la difesa intercetta e salva tutto. Minuto 33 ancora Thuram che entra di potenza in area di rigore e da posizione comoda spara una bomba verso la porta di Filip Stankovic, palla però che finisce incredibilmente sull’esterno della rete. Il Venezia si salva. Due minuti più tardi, è Mkhitaryan a sfiorare il vantaggio, su imbeccata di Dumfries. Ancora Stankovic prodigioso. Nel finale, paratona di Sommer sull’ex Oristanio. Nella ripresa, i nerazzurri trovano il gol con Mkhitaryan su assist di Dumfries, ma l’arbitro annulla per fuorigioco dell’esterno. Da qui il Venezia mette paura ai padroni di casa: al 53′ azione rapida dei lagunari con Pohjanpalo che riceve palla da sinistra, batte a colpo sicuro e Sommer mette ancora il suo zampino per salvare il risultato. Dopo tante palle gol sprecate, l’Inter trova finalmente il vantaggio al minuto 65 con Lautaro Martinez di testa su traversone di Dimarco. I nerazzurri sprecano il raddoppio con Thuram e Taremi e al 97′ rischiano la clamorosa beffa con il gol di Sverko. VAR e arbitro dopo qualche minuto annullano per netto pugno del difensore lagunare.

INTER-VENEZIA 1-0 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con gol e highlights di Inter-Venezia ripreso dal canale YouTube della Serie A.