Highlights Serie A | Verona-Roma 3-2, Dybala e soci nel baratro

Verona-Roma, partita delle 18.00 della domenica dell’undicesima giornata di Serie A, è finito 3-2. Crisi nerissima per i giallorossi, con Ivan Juric sulla graticola. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.

CRISI NERISSIMA – Il match sembra iniziare bene per i romanisti, che al 12′ vanno avanti grazie al gol di Zalewski. Purtroppo, però, l’arbitro annulla tutto per la posizione di fuorigioco. Basta questo per far ribaltare completamente la situazione, con il Verona avanti solo un minuto dopo: al 13′, infatti, è proprio il centrocampista polacco a sbagliare il disimpegno e a regalare un pallone a Tengstedt. Quest’ultimo intercetta e mette ko Svilar per l’1-0. La Roma però resta in partita e al 28′ pareggia i conti con la rete di Soulé, servito da Zalewski che si fa perdonare. Il Verona non tarda a rispondere e al 34′ si porta nuovamente avanti: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Magnani salta più di tutto e incorna di testa il gol dell’2-1. La Roma non si arrende e dopo l’intervallo riaccorcia le distanze: al 53′ è infatti Dovbyk mette a segno il 2-2. I giallorossi, poi, sfiorano anche il terzo centro, con un’occasione all’84’ che vede protagonisti prima El Shaarawy e poi Dybala, prima che l’arbitro fermasse tutto per fuorigioco. Il finale al Bentegodi, però, riserva sorprese perché all’88’ è Harroui a decidere le sorti di Verona-Roma con il gol del definitivo 3-2

VERONA-ROMA 3-2 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Il video con gli highlights di Verona-Roma ripreso dal canale YouTube della Serie A.