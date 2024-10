Highlights Serie A | Verona-Monza 0-3, Dany Mota show!

Verona-Monza è il posticipo del lunedì che chiude l’ottava giornata di Serie A terminato sul punteggio di 0-3 grazie alla doppietta di Dany Mota e alla rete di Bianco. Prima vittoria in campionato per la squadra di Alessandro Nesta. Di seguito gol e highlights della partita.

TRIS LETALE – Il Monza festeggia il primo successo in campionato grazie al 3-0 contro l’Hellas Verona. Risultato sorprendente al Bentegodi perché prima di ieri sera Alessandro Nesta non aveva ancora ottenuto la vittoria numero uno della stagione di Serie A. Ci sono volute 8 giornate, ma finalmente i brianzoli hanno risposto presente al campionato. Sblocca il match Dany Mota al minuto 9 al volo su un assist strepitoso di Gianluca Caprari. Nella ripresa succede tutto nel quarto d’ora finale. Mota si replica sfruttando la sponda aerea di Milan Djuric, che lo manda in porta lasciandolo libero di segnare in uno contro uno con Lorenzo Montipò. Al 79′ Alessandro Bianco beffa il neo-entrato Davide Faraoni, che cade troppo facilmente non aiutando il suo portiere a bloccare il definitivo 0-3 ospite. Il Monza con questa vittoria esce dalla zona retrocessione per la prima volta. 7 punti in classifica dopo i 4 pareggi ottenuti nelle precedenti giornate, tra cui quelli con Inter e Roma. L’Hellas Verona rimane a quota 9 e vede avvicinarsi le zone più basse della graduatoria.

MONZA-VERONA 0-3 − GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Di seguito il video con gli highlights di Verona-Monza ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.