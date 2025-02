Highlights Serie A | Verona-Fiorentina 1-0: Palladino spreca un’altra opportunità!

– Ilbatte laper 1-0 in un match dall’importanza capitale per le ambizioni di salvezza degli scaligeri. Il match inizia subito con una grande occasione per la squadra viola, conche colpisce in maniera precisa di testa trovando però l’opposizione di. Dopo quest’opportunità, giunta al 4′, la Fiorentina fatica a rendersi pericolosa per l’intero arco dell’incontro. I padroni di casa perseguono un’agenda molto chiara, difendendosi con ordine per poi cercare con calma le giuste linee di passaggio per incidere in fase offensiva. Nel secondo tempo l’infortunio occorso a Kean , che a causa di un trauma cranico conseguente a un colpo al sopracciglio è costretto a lasciare il campo in barella, rende ancora più evanescenti i tentativi degli ospiti di portarsi in vantaggio. Il Verona dimostra di volere con forza la vittoria, tenendo alta l’intensità fino al termine dell’incontro. La mentalità paga, con la rete di Antoine Bernede al 95′ che consente agli scaligeri di portarsi a +5terzultimo. Per la viola, terza sconfitta consecutiva in campionato. Ora il quarto posto dista 7 punti.