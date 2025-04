Highlights Serie A | Verona-Cagliari 0-2: brutto KO prima dell’Inter

Verona-Cagliari, partita delle 20.45 del lunedì e valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, è finita 0-2 a favore dei sardi. Brutto KO per gli scaligeri, che sabato giocheranno a San Siro contro l’Inter.

VITTORIA – Ottima risposta del Cagliari che nella trasferta contro l’Hellas Verona non si fa sorprendere e strappa tre punti preziosi alla lotta alla salvezza. Al Bentegodi vince 2-0 il Cagliari. Al 31’ arriva il vantaggio dei cagliaritani con Pavoletti che aggancia un pallone al limite e trafigge all’angolino in basso il portiere del Verona. Con l’ok del VAR, viene convalidato il goal dei sardi che passano dunque in vantaggio. Al 41′, ci prova anche l’Hellas Verona con una punizione di Duda che viene chiusa da un buon intervento di Caprile. Al 62’ un po’ di paura per il Cagliari, con Zappa che resta a terra per uno scontro di gioco. Al’85’ arriva anche un cartellino rosso per Daniele Ghilardi che stende un avversario. Al 93′ arriva il sigillo finale del Cagliari con Deiola che conclude un contropiede perfetto e da pochi passi firma il raddoppio.

VERONA-CAGLIARI 0-2 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Verona-Cagliari ripreso dal canale YouTube del club scaligero.