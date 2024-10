Highlights Serie A | Venezia-Udinese 3-2, Pohjanpalo glaciale!

Venezia-Udinese, partita delle 18.30 del mercoledì della decima giornata di Serie A 2024-25, si è concluso sul risultato di 3-2 grazie alla doppietta di Pohjanpalo che ha sugellato la rimonta. Questo il video con tutti i gol e gli highlights della partita giocata al Penzo.

RIMONTA SUPER – A sbloccare il match, infatti, è Lovric al 19′, che porta in vantaggio la sua Udinese. Tutto nasce da una ripartenza di Payero proseguita con Iker Bravo, autore dell’assist. Subito dopo gli ospiti siglano il raddoppio. Questa volta al 24′ è proprio Bravo – servito da Bijol – ad andare a segno, tra l’altro per la prima volta in Serie A. Quando tutto sembrava in discesa per l’Udinese, ecco che il Venezia si risveglia grazie a un rigore. Al 39′, infatti, Giannetti stende in scivolata Pohjanpalo e l’arbitro indica il dischetto dopo il consulto del VAR. A trasformare il penality è proprio l’attaccante finlandese, che riapre con freddezza il match. Dopo l’intervallo continuano i guai per l’Udinese, che al 53′ resta in dieci dopo il doppio cartellino giallo preso da Touré in seguito a un fallo commesso su Oristanio. Proprio dopo pochi minuti il Venezia mette a segno un altro colpo: al 56′ Nicolussi Caviglia disegna una punizione al bacio per il gol del pareggio. All’83’, infatti, l’arbitro viene richiamato al VAR per un tocco di braccio di Kabasele sul tiro di sinistro di Duncan. L’attaccante finlandese Pohjanpalo trasforma ancora una volta, decidendo il definitivo 3-2 di Venezia-Udinese.

VENEZIA-UDINESE 3-2 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Video con gli highlights di Venezia-Udinese ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.