Highlights Serie A | Venezia-Empoli 1-1: ‘gollonzo’ più Esposito

Venezia-Empoli, anticipo della diciannovesima giornata di Serie A giocato sabato 4 gennaio alle ore 15, è finita 1-1. Pareggio con una rete rocambolesca di Pohjanpalo ed ennesimo gol di Esposito. Di seguito gol e highlights della partita che si è giocata allo Stadio Penzo.

PARI ALLA PRIMA DELL’ANNO – Succede tutto nel primo tempo tra Venezia ed Empoli. La rete arriva in maniera fortunosa, con Devis Vazquez che colpisce Joel Pohjanpalo al momento del rinvio del pallone. La sfera rotola verso la porta difesa dal calciatore di proprietà del Milan, regalando il vantaggio ai veneti. La squadra ospite non intende rassegnarsi alla realtà che si è venuta a creare, come evidenziato dai ripetuti attacchi con cui gli uomini di Roberto D’Aversa provano a riportare il punteggio in parità. Il gol arriva al 32′ grazie alla conclusione ravvicinata di Sebastiano Esposito su assist di Lorenzo Colombo. La seconda frazione è segnata da poche emozioni. L’unica vera opportunità per una delle due squadra capita sui piedi di Colombo, al 67′, ma uno strepitoso Filip Stankovic nega agli ospiti la gioia del vantaggio. Il match si conclude con il punteggio di 1-1, con il Venezia che resta al diciannovesimo posto e l’Empoli che passa in dodicesima posizione.

VENEZIA-EMPOLI 1-1 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI SERIE A

Questo il video con i gol e gli highlights di Venezia-Empoli ripreso dal canale YouTube del club veneto.