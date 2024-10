Highlights Serie A | Venezia-Atalanta 0-2, Retegui non fa sconti

Venezia-Atalanta, anticipo mattutino valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A, è terminata sul punteggio di 0-2 con il solito Mateo Retegui a guidare la classifica marcatori. Di seguito gol e highlights della sfida.

NO SCONTI – L’Atalanta non si ferma e vince anche contro il Venezia con il risultato di 2-0. Una partita mai in discussione per i bergamaschi, che superano agevolmente l’ostacolo segnando un gol per tempo. Il primo lo fa Mario Pasalic al minuto 7 su un tocco decisivo di Mateo Retegui in area di rigore. Il secondo porta la firma invece dell’attaccante italo-argentino, che beffa Aleksandar Stankovic con un pallonetto spettacolare. Per il portiere di proprietà dell’Inter ed in prestito al Venezia prima gara da titolare. Stankovic ha sostituito in questo match un deludente Joronen e potrebbe aver conquistato la fiducia di Eusebio Di Francesco. Si attendono i prossimi impegni per saperne qualcosa in più.

VENEZIA-ATALANTA 0-2 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA