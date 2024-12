Highlights Serie A | Udinese-Torino 2-2: pari e spettacolo!

Gli highlights e i gol della partita delle 12:30 tra Udinese e Torino, conclusasi con il risultato di 2-2. Rimonta, pari e spettacolo nel match del Bluenergy Stadium.

RIMONTA – Udinese e Torino hanno dato vita ad un grande spettacolo pareggiando per 2-2 al Bluenergy Stadium. Giornata storta per i friulani, che sprecano il doppio vantaggio maturato tra primo e secondo tempo nel giro di 8 minuti. Sblocca Isaak Touré, che sfrutta al meglio la spizzata da calcio d’angolo di Jaka Bijol al minuto 41. Al 49′ del secondo tempo ancora dagli sviluppi di corner è Lorenzo Lucca a piazzare la palla sul secondo palo. Sale dopo in cattedra Che Adams, che permette al Torino di rialzare la testa. Prima segna il gol del momentaneo 2-1, poi pulisce e rifinisce per la rete di Samuele Ricci al minuto 64. Il centrocampista in area di rigore ha dovuto solo piazzare il pallone. Sul finale gli allenatori fanno tanti cambi, ma non riescono a rompere l’equilibrio creatosi anche a causa della stanchezza delle squadre. Pareggio amaro più per l’Udinese che per il Torino e il motivo riguarda ovviamente l’andamento della gara odierna.

Questo il video con i gol e gli highlights di Udinese-Torino ripreso dal canale YouTube del Torino.