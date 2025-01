Highlights Serie A | Torino-Parma 0-0: palo e gol annullato

Torino-Parma, partita che si è giocata alle 18 e valida per la diciannovesima giornata di campionato, è finita 0-0. Un punto a testa per le due squadre. Di seguito gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio Grande Olimpico.

RETI BIANCHE – A condurre il gioco sono i padroni di casa, che già al 9′ lanciano il primo squillo della gara: buon cross di Vlasic dalla destra per la testa di Adams che impegna in tuffo il portiere Suzuki. Gli ospiti non si fanno attendere e rispondono dolo solo un minuto: al 10′, infatti, arriva il vantaggio del Parma con Mihaila. Il guardalinee, sostenuto dal VAR, ferma tutto però: il calciatore era partito in netto fuorigioco. Il Torino continua poi a farsi sentire in campo, provando a chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco con le conclusioni di Karamoh e Adams. I due, però, non riescono nell’intento e mandando tutti a riposo ancora sul risultato bloccato sullo 0-0. Nel secondo tempo il Parma, anche grazie alle sostituzioni di mister Pecchia, sembra molto più determinato. Al 63′ Bonny, subentrato dalla panchina, riparte in contropiede e conclude in porta. Il portiere granata è costretto a tuffarsi e a deviare in angolo, salvando il risultato. Ancora gli emiliani mettono in difficoltà il Torino al 64′ con un palo di Bonny. Alla fine la gara all’Olimpico “Grande Torino” termina sullo 0-0, con un punto ciascuno conquistato.

TORINO-PARMA 0-0 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI SERIE A

Questo il video con gli highlights di Torino-Parma ripreso dal canale YouTube del club granata.