Highlights Serie A | Torino-Milan 2-1: Gineitis affonda il circo rossonero

Torino-Milan, partita delle 18.00 e valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, è terminata 2-1 a favore dei granata. Errori da circo e figuracce della coppia Maignan-Thiaw. Di seguito i gol e highlights della partita che si è giocata allo “Stadio Olimpico Grande Torino”.

ALTRO TRACOLLO – Dopo l’uscita dalla Champions League il Milan perde anche in Serie A. A festeggiare è il Torino, che vince 2-1 e affonda ancora Sérgio Conceiçao. Cinque minuti e pallone lanciato lungo, sembra diretto nel nulla con Antonio Sanabria troppo distante. Ma Mike Maignan sbaglia completamente valutazione e rinvia addosso a Malick Thiaw, che realizza un goffissimo quanto involontario autogol. Peraltro aveva segnato nella sua porta anche nel match d’andata, alla prima giornata. Alla mezz’ora salta scoordinato Marcus Pedersen, colpisce di testa Rafael Leao col pallone che sbatte sul braccio del difensore del Torino: rigore per il Milan. Ma Christian Pulisic si fa ipnotizzare dal migliore in campo Vanja Milinkovic-Savic, che si butta alla sua destra e blocca in due tempi. Poco dopo Maignan prova a riscattarsi negando il 2-0 prima proprio a Pedersen e poi a Nikola Vlasic. Nella ripresa ancora Milinkovic-Savic strepitoso, per fermare col piede destro un tiro di Tijjani Reijnders che sembrava destinato in rete. Mentre Santiago Giménez si gira e colpisce il palo. Al 74′ il pareggio, con un cross respinto corto da Sebastian Walukiewicz che Reijnders scaglia sotto l’incrocio con una conclusione potentissima. Dura due minuti, su punizione battuta rapidamente difesa del Milan che dorme e il subentrato Gvidas Gineitis incrocia il 2-1.

TORINO-MILAN 2-1 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Torino-Milan ripreso dal canale YouTube del club rossonero.