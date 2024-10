Highlights Serie A | Torino-Como 1-0, ingresso da sogno per Njie!

Torino-Como, l’anticipo delle 20.45 del venerdì, giocatosi subito dopo Udinese-Cagliari, è finito 1-0 a favore della squadra di Paolo Vanoli. In gol il giovanissimo Alieu Njie, classe 2005. Di seguito gol e highlights della partita.

INGRESSO DA URLO – Il Torino ha la meglio sul Como in un match molto equilibrato sia nella prima che nella seconda frazione. La squadra di Paolo Vanoli si trova di fronte una compagine ben organizzata e compatta che sa come resistere alle sortite avversarie e provare a creare occasioni pericolose. Non a caso uno dei migliori in campo dei granata è il portiere Vanja Milinkovic-Savic, che salva sia su Strefezza che su Nico Paz, in quest’ultimo caso toccando il pallone quanto basta per farlo andare sulla traversa. La formazione torinese sfrutta al meglio le azioni avute, trovando il gol del definitivo 1-0 al 75′. Il gol se lo costruisce praticamente da solo il Como, a causa del retropassaggio di Braunoder, che tocca di testa in maniera troppo blanda per Audero. Sul pallone arriva Alieu Nije, che supera il portiere del Como e trova la sua prima rete in Serie A.

TORINO-COMO 1-0 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Gol e highlights di Torino-Como ripresi dal canale YouTube della Lega Serie A.