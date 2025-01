Highlights Serie A | Torino-Cagliari 2-0: l’uragano Adams è letale

Torino-Cagliari, anticipo del venerdì valido per la ventiduesima giornata di Serie A, è finito 2-0 grazie alla doppietta di Che Adams. Di seguito i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.

RITORNO ALLA VITTORIA – Il Torino di Vanoli parte subito con il piede giusto, mettendo sotto pressione il Cagliari sin dai primi minuti. L’equilibrio si spezza già al 6’: Vlasic serve Ricci sulla destra, il centrocampista arriva sul fondo e confeziona un assist perfetto per Che Adams, che con una girata sotto la traversa supera un incolpevole Caprile. Il vantaggio galvanizza il Torino, che continua a spingere alla ricerca del raddoppio. Caprile si dimostra decisivo in diverse occasioni, negando il gol prima a Vlasic e poi a Karamoh con interventi di grande reattività. Dall’altra parte, il Cagliari fatica a trovare soluzioni offensive e si affida a qualche sporadico contropiede, senza mai impensierire realmente Milinkovic-Savic. Nella ripresa il copione non cambia: il Torino resta padrone del campo e trova il meritato raddoppio al 61’. Karamoh colpisce la traversa con un potente destro dal limite, e sulla ribattuta Che Adams è il più lesto di tutti, siglando la sua doppietta personale con un tap-in vincente. Il Torino ritrova una vittoria che mancava dal 13 dicembre (Empoli-Torino 0-1).

TORINO-CAGLIARI 2-0 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI SERIE A

Questo il video con i gol e gli highlights di Torino-Cagliari ripreso dal canale YouTube del club granata.