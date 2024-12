Highlights Serie A | Torino-Bologna 0-2: contro-sorpasso sul Milan!

VITTORIA IMPORTANTE – Il Bologna ottiene un successo di rilievo per le proprie ambizioni europee contro un Torino sempre più in crisi. La squadra di Vincenzo Italiano si presenta al match contro i granata galvanizzata dalla vittoria contro la Fiorentina, con annesse polemiche relative all’esultanza del tecnico ex Viola al termine del match. Tale impostazione è visibile sin dalla prima frazione di gioco, con gli emiliani che hanno immediatamente l’occasione di passare in vantaggio dal dischetto. All’8′, però, Santiago Castro si fa ipnotizzare da Vanja Milinkovic-Savic, non riuscendo a sbloccare il punteggio a favore dei suoi. Il prosieguo del primo tempo è all’insegna dell’equilibrio, con entrambe le squadre attente a non farsi cogliere impreparate in difesa. Nella seconda frazione, il diverso piglio mentale con cui gli emiliani stanno vivendo questa fase di stagione ne determina la capacità di portare a casa la partita con due colpi che lasciano KO la compagine avversaria. Prima al 71′, con la prima rete “italiana” di Thijs Dallinga su assist di Juan Miranda. Poi, all’83’, con il gol di Tommaso Pobega, confermato dopo un consulto al VAR. Grazie al successo finale, il Bologna si riporta al settimo posto in Serie A, distaccando il Milan di due lunghezze.