Highlights Serie A | Roma-Verona 1-0: a Ranieri basta Shomurodov

Roma-Verona, partita delle 20.45 e valida per la trentatreesima giornata di Serie A, è finita 1-0 a favore dei giallorossi. Decide Shomurodov. Di seguito, il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio Olimpico.

DI MISURA – La Roma ospita il Verona per tenere ancora accese le flebili speranze relative a un piazzamento in Champions League. Il match inizia subito benissimo, per i giallorossi, grazie alla rete immediata di Eldor Shomurodov. L’uzbeko è lesto, al 4′, a raccogliere un invitante pallonetto di Matias Soulé per concludere in gol. La parte restante della frazione vede un andamento favorevole agli scaligeri, i quali crescono gradualmente in termini di intensità e pressione, rischiando in varie occasioni di trovare il gol del pareggio. Nel secondo tempo, la Roma cerca di avere il pallino del gioco per evitare di esporsi ai rischi in fase offensiva sperimentati nei primi 45 minuti di gioco. Nonostante il ritmo sia sostanzialmente compassato, a testimonianza di una stanchezza avvertita dai calciatori giallorossi quando il campionato sta quasi per volgere al termine, la squadra allenata da Claudio Ranieri riesce a ottenere l’effetto sperato.

ROMA-VERONA 1-0 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Roma-Verona ripreso dal canale YouTube del club giallorosso.