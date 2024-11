Highlights Serie A | Roma-Torino 1-0, Dybala rigrazia del regalo

Roma-Torino, partita del giovedì alle 20.45 della decima giornata di Serie A 2024-2025, si è conclusa con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo stadio Olimpico

RIPARTENZA – Dopo un periodo pessimo, con tanto di 5-1 sul campo della Fiorentina, la Roma rialza la testa e torna alla vittoria. E lo fa nella gara in casa, allo stadio Olimpico, contro il Torino di Vanoli che, di contro, subisce la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Un 1-0 di misura deciso nientemeno che da Paulo Dybala: l’argentino al 20′ sfrutta un pasticcio della difesa granata e del portiere Vanja Milinkovic-Savic, che regalano di fatto il pallone alla Joya: tiro sporco il suo, che basta però per superare la riga di porta dal lato sinistro dell’area di rigore, con Masina che prova a intervenire goffamente, senza riuscirci. I granata ci provano, ma non creano grossi problemi a Mate Svilar, sempre attento sulle (poche) conclusioni dei giocatori avversari. Nel secondo tempo la gara scivola via senza grosse occasioni da gol da ambo le parti. Per l’ex di giornata Ivan Juric una vittoria che dà una boccata di ossigeno e tiene salva la sua panchina ancora per un po’.

ROMA-TORINO 1-0 − GOL E HIGHLIGHTS

Video di Roma-Torino ripreso dal canale YouTube ufficiale del club granata.