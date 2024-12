Highlights Serie A | Roma-Parma 5-0: Dybala guida la manita

Roma-Parma, match svoltosi all’ora di pranzo e valido per la diciassettesima giornata di Serie A, è finito 5-0. Goleada giallorossa con un Paulo Dybala in grande spolvero. Di seguito gol e highlights della partita che si è giocata allo Stadio Olimpico di Roma.

GOLEADA – La Roma stende il Parma all’Olimpico 5-0 riscattando la brutta sconfitta di Como e salgono a quota 19 punti in classifica. Grande protagonista all’Olimpico è Paulo Dybala, che si procura e trasforma il rigore dell’1-0 e chiude la contesa al 51′ con un facile tiro a porta vuota dopo una conclusione di Saelemaekers deviata con la schiena da Dovbyk. In mezzo, al 13′, il destro al volo del belga ex Bologna che sorprende Suzuki sul suo palo raccogliendo l’ottimo assist di Angelino dalla parte opposte. Al 74′ Leandro Paredes dal dischetto realizza il gol del 4-0, poi all’83’ c’è gloria anche per Dovbyk. Per i ducali, troppo fragili in difesa, due traverse: la prima di Hernani con una super-parata di Svilar al diciottesimo minuto, la seconda con Camara al poco dopo l’ora di gioco. Per i giallorossi si tratta della seconda vittoria di fila, dopo quella conquistata in settimana in Coppa Italia contro la Sampdoria. Quattro gol in campionato per Dybala.

ROMA-PARMA 5-0 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Roma-Parma ripreso dal canale YouTube della Lega Serie A.