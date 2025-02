Highlights Serie A | Roma-Monza 4-0: Saelemaekers l’ha fatto brutto

Roma-Monza, posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A, è finita 4-0 a favore dei giallorossi. Quattro marcatori diversi e un gran gol di Saelemaekers ad aprire le danze. Di seguito gli highlights di Roma-Monza, partita che si è giocata allo Stadio Olimpico.

SUCCESSO – La Roma vince in maniera quasi tranquilla contro il Monza con il risultato di 4-0. Non c’è storia allo Stadio Olimpico, la squadra giallorossa viaggia e lo fa dominando gli avversari dal primo all’ultimo minuto. 23 tiri a 5, appena 2 in porta per il Monza mai pericoloso dalle parti di Svilar. Saelemaekers, Shomurodov, Angelino e Cristante hanno firmato il match portando la stessa Roma al nono posto a quota 40 punti. Appena due in meno della Fiorentina sesta in classifica. Il Monza rimane all’ultimo posto con 14 punti appena, abbandonando quasi le possibilità di salvezza. Tomas Palacios, giocatore in prestito dall’Inter, ha fatto il suo ingresso al minuto 76 per Andrea Carboni giocando quasi 18 giri di lancette circa. I giallorossi raccolgono il decimo risultato utile consecutivo e sognano ancora il quarto posto. La distanza dalla Juventus quarta è di nove punti.

ROMA-MONZA 4-0 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights della partita ripreso dal canale YouTube del club giallorosso.