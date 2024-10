Highlights Serie A | Roma-Inter 0-1, Lautaro Martinez non perdona!

Roma-Inter è il posticipo dell’ottava giornata di Serie A terminato sul punteggio di 0-1 grazie al gol di Lautaro Martinez che sfrutta l’occasione regalando la vittoria ai nerazzurri. Una partita che fa discutere, soprattutto per un mancato rosso a Bryan Cristante. Di seguito gol e highlights della partita.

DI MISURA – L’Inter ha battuto 1-0 la Roma nella ottava giornata di Serie A, centrando la terza vittoria consecutiva in campionato e restando in scia del Napoli capolista a -2 punti. Sfida combattuta quella dell’Olimpico che i nerazzurri hanno affrontato perdendo nel primo tempo Calhanoglu e Acerbi per infortunio, rischiando di subire gol da cross di Pellegrini per una papera di Sommer cancellata dal palo. Nella ripresa la giocata decisiva è arrivata al 60′: sfruttando una palla persa di Zalewski, l’Inter ha colpito in contropiede con la ripartenza di Frattesi chiusa da Lautaro per la rete decisiva. Tre punti pesantissimi. Questo è il bottino che l’Inter si porta a Milano dalla sfida dell’Olimpico contro la Roma volenterosa. L’ha vinta l’Inter, sfruttando un erroraccio della Roma, ma resistendo agli infortuni di Calhanoglu e Acerbi che hanno cambiato il piano tattico di Inzaghi e agli assalti giallorossi.

INTERVIENE INZAGHI – La struttura centrale modificata completamente nell’assetto e negli equilibri ha fatto scemare la veemenza nerazzurra, con la formazione di Inzaghi che da quel momento in poi ha rallentato il ritmo e l’intensità alla ricerca di linee di passaggio da collaudare con nuovi interpreti e per questo meno sicure. Nemmeno nella ripresa il copione è cambiato di molto con due squadre piuttosto bloccate nella battaglia in mezzo al campo. Al 59′ Zalewski spreca un’occasione accontentandosi di un calcio d’angolo, dove qualche secondo dopo perde palla scivolando per terra e spianando la strada per il contropiede di Davide Frattesi, conclusa da Lautaro Martinez in gol.

ROMA-INTER 0-1 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA