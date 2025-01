Highlights Serie A | Roma-Genoa 3-1: la cura Ranieri continua, tris!

Roma-Genoa, partita del venerdì sera e anticipo della ventunesima giornata di Serie A, è finita 3-1 a favore dei giallorossi. La squadra di Ranieri ha vinto il match nella ripresa. Di seguito gol e highlights della partita che si è giocata allo Stadio “Olimpico” di Roma.

TRIS E LEVA VIA LA PAURA – La Roma ha battuto il Genoa con il risultato di 3-1 superando le iniziali difficoltà del primo tempo. La squadra di Claudio Ranieri sfrutta perciò la giornata favorevole e spera di recuperare punti alle rivali in zona Europa. Artem Dovbyk ha aperto la serata con il gol al minuto 25, pareggiato dopo appena 8 giri di lancette dal giovane Patrizio Masini. Nel secondo tempo i giallorossi fanno il loro dovere e ne segnano due in pochi minuti. Al 60′ Stephan El Shaarawy, da subentrato, ha siglato il gol del momentaneo 2-1 con un tiro a giro perfetto. La terza rete è stata in realtà un autogol di Nicola Leali, che con il piede ha mandato la palla nella propria porta. Sfortunato l’estremo difensore al minuto 73. La Roma perciò prosegue nella sua striscia positiva di risultati: l’ultima sconfitta risale al 15 dicembre contro il Como. Da quel momento in poi tre vittorie e due pareggi considerando anche la Coppa Italia contro la Sampdoria. Per Patrick Vieira e il suo Genoa arriva invece la prima sconfitta del 2025, l’ultima con il Napoli il 21 dicembre.

ROMA-GENOA 3-1 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI SERIE A

Questo il video con i gol e gli highlights di Roma-Genoa ripreso dal canale YouTube del club giallorosso.