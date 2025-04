Highlights Serie A | Parma-Juventus 1-0: Pellegrino ‘gioca’ con Kelly

Parma-Juventus, partita della trentatreesima giornata di Serie A e recuperata ieri dopo il rinvio di Pasquetta, è finita 1-0 a favore dei ducali. In gol Pellegrino, che ha vinto il duello con l’inglese Kelly. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio “Ennio Tardini”.

IMPRESA! – Al Tardini va in scena Parma-Juventus, match fondamentale in ottica salvezza per quanto riguarda la squadra di Chivu e in ambito Champions League per quella di Igor Tudor. I ducali in questa stagione hanno già fatto male alle grandi: avendo raccolto punti contro Milan, Juventus all’andata e anche Inter. Quindi si tratta di una squadra molto temibile, a maggior ragione se sta lottando per non retrocedere. Per la prima volta sotto la sua gestione, Tudor decide di mandare in campo dal primo minuto sia Vlahovic che Kolo Muani. Ma la Juventus non ingrana, tant’è che prima della fine del primo tempo va sotto per il gol dell’argentino Pellegrino. Nella ripresa, la squadra di Tudor ci prova soprattutto con l’ingresso in campo di Conceicao, che rileva il deludente Vlahovic. Il talentuoso portoghese figlio d’arte ci prova ad impensierire Suzuki e la difesa del Parma, ma i ducali si difendono con ordine. Il match finisce con la vittoria molto importante della squadra di Chivu, che fa un grande passo in avanti verso la salvezza. Adesso, gli emiliani hanno 31 punti in classifica.

PARMA-JUVENTUS 1-0 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Parma-Juventus, ripreso dal canale YouTube del club bianconero.