Highlights Serie A | Parma-Inter 2-2: ‘torna’ al gol Thuram! Ma squadra a due facce

Parma-Inter è l’anticipo di sabato alle 18 valido per la trentunesima giornata di Serie A, terminato sul risultato di 2-2 dopo il vantaggio incoraggiante di fine primo tempo. I nerazzurri sciupano una buona occasione, considerato il ritorno al gol di Marcus Thuram che segna nel modo più strano possibile. Di seguito il video con gol e highlights della partita giocata allo stadio Tardini di Parma.

INTER A DUE FACCE – L’Inter comincia bene la partita, aprendo le marcature al 15′ con Matteo Darmian. Poco prima dell’intervallo il gollonzo di Marcus Thuram che a pochi passi dalla porta svirgola il pallone, ingannato da uno strano rimbalzo, ma la palla entra fortunatamente dentro la rete. Nella ripresa, però, scende un’altra Inter in campo, o per meglio dire non scende proprio in campo. Adrián Bernabé ha accorciato le distanze al 60′ con un tiro spettacolare, mentre Jacob Ondrejka ha pareggiato al 69′ con un’azione personale conclusa con una deviazione che ha ingannato il portiere nerazzurro. Il secondo gol del Parma, infatti, è totalmente fortunato e fa rabbia. Questo risultato lascia l’Inter al comando della Serie A con 68 punti in 31 partite, quattro punti sopra il Napoli, che ha una partita in meno. Di seguito gol e highlights della partita.

PARMA-INTER 2-2 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

