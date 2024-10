Highlights Serie A | Parma-Empoli 1-1: un gol per tempo al Tardini

Parma-Empoli, partita delle 12.30 della nona giornata di Serie A 2024-25, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con tutti i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.

PARI E RIGORE MANGIATO – Il primo tempo della sfida vede un grande equilibrio in campo da parte delle due squadre e una serie di occasioni insidiose per ciascuna. Il risultato però si sblocca solo al 35′, con la squadra ospite che trova il vantaggio grazie all’autogol del gialloblu Coulibay, nel tentativo di anticipare Fazzini in area di rigore. Subito il Parma prova a risollevarsi: al 43′ va vicinissimo al pareggio, impedito solo dalla traversa colpita in pieno dal sinistro di Cancellieri. Dopo l’intervallo i padroni di casa rientrano in campo con determinazione, alla ricerca del gol che possa ristabilire la parità. Ad evitare guai all’Empoli è il portiere Vasquez, bravissimo a proteggere la porta nelle numerose occasioni create dal Parma. Dopo tanta insistenza i gialloblu riescono nell’obiettivo, col gol all’80’ messo a segno da Charpentier su assist di Valeri. Dopo aver ristabilito la parità il Parma ha anche l’occasione di ribaltare il match perché all’82’ l’arbitro indica il dischetto. Vasquez, infatti, stende Almqvist entrato pericolosamente in area. Bonny, che si assume la responsabilità di calciare il rigore, non è bravo a sfruttare la chance, sbagliando e colpendo la traversa.

PARMA-EMPOLI 1-1 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Video degli highlights di Parma-Empoli ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.