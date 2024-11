Highlights Serie A | Parma-Atalanta 1-3: ancora Retegui. Gasperini primo

Parma-Atalanta è il posticipo della tredicesima giornata di Serie A, terminato sul punteggio di 1-3. Ancora in gol Mateo Retegui, ma non solo. Ora la squadra allenata ad Gian Piero Gasperini è momentaneamente prima in classifica insieme all’Inter, in attesa della sfida tra Napoli e Roma. Di seguito gol e highlights della sfida giocata allo stadio Ennio Tardini.

TUTTO FACILE – Al Tardini di Parma, l’Atalanta è chiamata a rispondere dopo lo 0-5 dell’Inter sul campo del Verona. Inoltre, gli orobici possono anche allungare sia sul Milan che sulla Juventus, che nella sfida delle 18 hanno pareggiato 0-0. La Dea parte fortissima, tant’è che dopo 4′ passa in vantaggio con Mateo Retegui, che insacca su servizio di Bellanova. L’Atalanta non si ferma e quattro minuti dopo trova anche il raddoppio con Lookman, annullato però per fuorigioco. Al 16′, vicina al 2-0 e alla doppietta personale Retegui. Nel finale, l’Atalanta trova il raddoppio: Ruggeri va via sinistra, cross basso ed Ederson arriva prima di tutti per il 2-0. Al 44′ arriva il primo tiro in porta del Parma con Bonny, che però si fa respingere il tiro da Carnesecchi. Nella ripresa, i ducali entrano con un’altra marcia e dopo quattro minuti accorciano le distanze con il migliore della squadra di Pecchia, ovvero Cancellieri. In mezzo espulsione anche per Gasperini per proteste contro l’arbitro. Ma nel momento migliore del Parma, ecco che l’Atalanta chiude la partita e lo fa con Lookman. Il match finisce al Tardini, con la Dea che trova una pesantissima vittoria e si porta al primo posto insieme all’Inter con 28 punti all’attivo.

PARMA-ATALANTA 1-3 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con gli highlights di Parma-Atalanta, ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.