Highlights Serie A | Napoli-Venezia 1-0: Stankovic ipnotizza Lukaku! Ma ci pensa Raspadori

Napoli-Venezia è il posticipo pomeridiano valido per la diciottesima giornata di Serie A e concluso sul risultato di 1-0. Decisivo il gol di Raspadori per la squadra allenata da Antonio Conte. Prima ancora il rigore parato di Stankovic a Romelu Lukaku. Di seguito gol e highlights della sfida giocata allo Stadio Maradona.

DI MISURA – Il Napoli vince 1-0 in casa contro il Venezia, aggiudicandosi l’ennesima poco spettacolare rispetto gli standard, ma fondamentale per la classifica. Sin dai primi minuti, il Napoli ha preso in mano le redini del gioco, mostrando una netta superiorità nel possesso palla. La difesa del Venezia, ben organizzata, ha resistito agli attacchi partenopei, concedendo poche occasioni da gol. La chance più significativa è arrivata al 30′, quando Politano ha sfiorato il palo con un tiro a giro dal limite dell’area. Nella ripresa, il copione è rimasto invariato, con il Napoli costantemente proiettato in avanti alla ricerca del gol del vantaggio. Al 60′, Conte decide di inserire Giacomo Raspadori al posto di Giovanni Simeone, nel tentativo di dare maggiore vivacità all’attacco. La mossa si è rivelata vincente: al 75′, Raspadori ha raccolto un cross dalla destra di Di Lorenzo e, con un preciso colpo di testa, ha insaccato alle spalle del portiere avversario, siglando l’1-0.

Questo il video con i gol e gli highlights di Napoli-Venezia 1-0 ripreso dal canale YouTube del Napoli.