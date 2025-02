Highlights Serie A | Monza-Verona 0-1: Lekovic condanna i suoi

Monza-Verona, partita delle 15 e valida per la ventitreesima giornata di Serie A, è finita 0-1. Goffo autogol del neo-arrivato Lekovic. Di seguito i gol e gli highlights della partita che si è giocata all’U-Power Stadium di Monza.

COLPO ESTERNO – La ventitreesima giornata di Serie A ospita un altro importante scontro: Monza-Verona. La prima cosa da segnalare all’U-Power Stadium è la presenza di Tomas Palacios. Solo tre giorni fa era stato ufficializzato il trasferimento del giovane argentino dall’Inter al club brianzolo. Palacios rimarrà in campo fino all’82’ di Monza-Verona, quando verrà sostituito da Mirko Maric. In campo vige un sostanziale equilibrio sin dai primi minuti, anche se la squadra ospite appare più propositiva in fase offensiva. A segnare e a decidere la sfida è un unico episodio, che arriva nel primo quarto d’ora di gioco, dopo due chance a testa per le due squadre. Al 14′, infatti, il Verona si addentra con Serdar che porta palla e la mette in mezzo, dove uno sfortunato quanto goffo Lekovic, solo in area di rigore, finisce per metterla nella propria porta. Nel secondo tempo la squadra gialloblù ha una serie di chance per mettere in cassa forte il risultato, ma non riesce nell’obiettivo. Il Monza tenta la reazione nel finale, con una chance importante al 90+2′ proprio per Lekovic, che per pochissimo non sfiora il gol di testa. Alla fine, Monza-Verona termina sullo 0-1.

MONZA-VERONA 0-1 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI SERIE A

Questo il video con i gol e gli highlights di Monza-Verona ripreso dal canale YouTube del club brianzolo.