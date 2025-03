Highlights Serie A | Monza-Torino 0-2: prima gioia per un ex Inter

Monza-Torino, partita delle 12.30 e valida per la ventisettesima giornata di campionato, è termina 0-2 a favore dei granata. Primo gol in Serie A per l’ex Inter Cesare Casadei. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata all’U-Power Stadium.

TORO DI GIUSTEZZA – La prima partita della domenica si gioca alle 12.30 ed è Monza contro Torino. I brianzoli, ultimi in classifica a 14 punti, hanno bisogno assolutamente della vittoria. Il Toro di Paolo Vanoli, invece, nelle ultime nove partite ha conquistato due vittorie, sei pareggi e una sconfitta. L’ultimo successo proprio una settimana fa in casa contro il Milan. Nei brianzoli, gioca il proprietà Inter Tomas Palacios, mentre tra le fila granata c’è l’ex primavera Cesare Casadei. Al 25′, la prima palla-gol della partita con Casadei che si inserisce dentro, ma il suo colpo di testa è ben respinto da Turati. Un minuto dopo, ci prova Walukiewicz, che arriva fin dentro l’area di rigore del Monza, ma calcia male favorendo la facile presa di Turati. Al 40′, il Torino passa giustamente in vantaggio e lo fa con l’ex Napoli Elmas. Secondo gol in campionato per lui da quando è arrivato a gennaio. Nella ripresa, il Monza ci prova ma difficilmente riesce a mettere in difficoltà Milinkovic Savic. Al 65′, arriva il raddoppio di Casadei che stoppa di petto libero in area e poi scarica prepotentemente verso la porta di Turati. La reazione dei padroni di casa arriva cinque minuti più tardi con il tiro a giro di Ciurria, ben neutralizzato da Milinkovic Savic.

MONZA-TORINO 0-2 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Monza-Torino ripreso dal canale YouTube del club granata.