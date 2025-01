Highlights Serie A | Monza-Cagliari 1-2: Piccoli chiude la rimonta

Monza-Cagliari, partita delle 12.30 e valida per la diciannovesima giornata di campionato, è finita 1-2. Colpo dei sardi in rimonta, con un gran gol di Piccoli. Di seguito gol e highlights della partita che si è giocata all’U-Power Stadium di Monza.

VITTORIA IN RIMONTA – Il primo tempo parte fortissimo al Brianteo, con il gol dei padroni di casa su calcio di rigore firmato da Gianluca Caprari. Ma la squadra di Davide Nicola non demorde e al 22′ trova il pareggio con Zortea. Per l’esterno si tratta del secondo gol in questo campionato, dopo quello al Milan nel clamoroso pari per 3-3. C’è molto equilibrio tra Monza e Cagliari, con i brianzoli desiderosi di muovere la classifica visto l’ultimo posto. Ma nella ripresa, le cose si mettono male. Al 56′, Roberto Piccoli gela il Brianteo facendo 2-1, mentre sette minuti più tardi Bocchetti perde un uomo per l’espulsione dell’ex Inter Danilo D’Ambrosio. Nel finale pure palo dei sardi. Seconda sconfitta di fila per il Monza sotto l’egida di Bocchetti. Respira il Cagliari, che dopo cinque sconfitte di fila ritrova il successo. Nel prossimo turno, altra sfida casalinga per i brianzoli che giocheranno

MONZA-CAGLIARI 1-2 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI SERIE A

Questo il video con i gol e gli highlights di Monza-Cagliari ripreso dal canale YouTube del club brianzolo.