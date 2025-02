Highlights Serie A | Milan-Verona 1-0: Gimenez regala tre punti importanti a Conceicao

Milan-Verona, anticipo del sabato valido per la venticinquesima giornata di Serie A, termina con il punteggio di 1-0. Di seguito i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio San Siro.

VITTORIA FINALE – Il Milan supera il Verona in una sfida importante per le ambizioni residue di quarto posto finale per la squadra rossonera. Dopo un primo tempo privo di grandi occasioni, salvo quella capitata sui piedi di Yunus Mousah sul finire della frazione, i rossoneri provano a salire di intensità nei secondi 45 minuti. In realtà, sono gli ospiti ad inaugurare il secondo tempo con una buona gestione del pallone finalizzata a ricercare gli spazi giusti per colpire. I rossoneri si difendono con ordine, crescendo progressivamente nell’arco della frazione. A decidere è una giocata illuminante del duo Alex Jimenez-Rafael Leao, con il portoghese che offre a Santiago Gimenez un pallone da appoggiare inn porta al 75′. Il Milan, grazie alla vittoria finale, si portano a 5 punti dalla Lazio quarta, con il match contro il Bologna ancora da recuperare.

MILAN-VERONA 1-0, GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI SERIE A

Questo il video con i gol e gli highlights di Milan-Verona 1-0 ripreso dal canale YouTube della società lombarda.