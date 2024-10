Highlights Serie A | Milan-Udinese 1-0, il Diavolo si aggrappa al Var!

Milan-Udinese, anticipo delle 18 dell’ottava giornata del campionato di Serie A, è terminata sul punteggio di 1-0. I rossoneri passano in vantaggio e poi vengono salvati dal Var in più occasioni. Vittoria fortunata. Gol e highlights di Milan-Udinese.

VAR E FORTUNA – Il Milan ha conquistato una vittoria sofferta per 1-0 contro l’Udinese. In una gara valida per l’ottava giornata di Serie A, decisa da un gol di Samuel Chukwueze nel primo tempo. I rossoneri hanno però dovuto resistere con grande difficoltà dopo l’espulsione di Tijjani Reijnders al 29′, che ha costretto la squadra di Paulo Fonseca a giocare in inferiorità numerica per oltre un’ora. Il Milan è passato in vantaggio già al 13′, grazie a un’azione ben orchestrata da Christian Pulisic, che ha servito Chukwueze, il quale ha finalizzato con freddezza. Dopo il gol, la partita è cambiata radicalmente quando Reijnders è stato espulso per un fallo da ultimo uomo su Lovric. Da quel momento, l’Udinese ha cercato di approfittare della superiorità numerica, creando diverse occasioni, ma ha trovato sulla sua strada un Mike Maignan. Il momento più drammatico è arrivato al 95′, quando lo stesso Kabasele è riuscito a segnare di testa ma dopo un consulto con il VAR, l’arbitro ha annullato. Una decisione che lascia perplessi.

MILAN-UDINESE 1-0 SERIE A – GOL E HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Milan-Udinese, ripreso da canale YouTube ufficiale della Serie A.