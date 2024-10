Highlights Serie A | Milan-Napoli 0-2, Lukaku dà una spallata a Fonseca!

Milan-Napoli, anticipo della decima giornata di Serie A 2024-25, si è concluso sul risultato di 0-2 grazie ai gol di Lukaku e Kvaratskhelia. Questo il video con tutti i gol e gli highlights della partita giocata a San Siro.

SPALLATA AL MILAN – Il Milan si presenta alla sfida di San Siro contro il Napoli con delle defezioni pesanti in vari reparti del campo. Senza Matteo Gabbia, Theo Hernandez, Tijjani Reijnders e Tammy Abraham, i rossoneri devono tentare di arginare una squadra che, dopo il ko di Verona per 0-3, ha inanellato prestazioni solide e dalla mentalità vincente. I partenopei partono fortissimo, trovando il gol al 5′ con Romelu Lukaku. Il belga, servito con precisione da Zambo Anguissa, vince il duello fisico con Strahinja Pavlović e conclude in rete da posizione favorevole. La sfida prosegue con la squadra di casa che si impegna alla ricerca del gol del pareggio. I rossoneri mostrano una propensione alla spinta offensiva, senza essere però concreti al momento del tiro. Così, il Napoli sfrutta l’occasione propizia e raddoppia i conti al 43′. Il gol arriva con l’altro pilastro della squadra di Antonio Conte, Khvicha Kvaratskhelia, che si accentra dopo essere partito dalla sua zolla del campo e sorprende un non impeccabile Mike Maignan con un tiro che si insacca alla sinistra del francese. Nel secondo tempo il Milan ha attaccato con più insistenza, ma non trovando mai la rete per provare ad accorciare le distanze. Il Napoli difende bene e in maniera organizzata. Al 49′ il gol del Milan con Alvaro Morata, ma il gol viene annullato dal VAR per posizione di fuorigioco.

MILAN – NAPOLI 0-2 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA