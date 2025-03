Highlights Serie A | Milan-Lazio 1-2: Pedro condanna il Diavolo

Milan-Lazio, partita delle 20.45 della domenica e valida per la ventisettesima giornata di Serie A, è finita 1-2. Pedro condanna alla terza sconfitta di fila i rossoneri. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio “San Siro” di Milano.

PARTITA FOLLE – A chiudere la domenica di Serie A ci pensano Milan e Lazio. I rossoneri, dopo due sconfitte consecutive contro Torino e Bologna, sono praticamente all’ultima spiaggia per quanto riguarda l’accesso alla prossima Champions League (noni e a meno otto dal quarto posto). I biancocelesti, che in settimana hanno perso ai quarti di Coppa Italia contro l’Inter, vogliono scavalcare momentaneamente la Juventus (in campo domani col Verona). Si gioca davanti un San Siro quasi funereo, con la Curva Sud che decide di disertare i primi 15′ per proteste contro la società. Al quarto d’ora entra e inizia a contestare duramente la proprietà Cardinale. La squadra di Conceicao ne risente parecchio. Dopo due minuti, prima grande occasione per Dia, che davanti Maignan si fa ipnotizzare dal portiere. Quattro minuti dopo sgasata dell’irrefrenabile Nuno Tavares, che porta a spasso Jimenez e sul cross basso Pavlovic rischia l’autorete. Al 27′, la Lazio trova il gol: Tchaouna va da Marusic, che calcia in porta, respinta di Maignan e sulla ribattuta tap-in facile di Zaccagni. Nel finale di primo tempo, il capitano biancoceleste sfiora il raddoppio ma la sua conclusione sfiora solo il palo.

Nella ripresa, il Milan prova l’assalto avvicinandosi al pari con Joao Felix e Pulisic. Al 66′, la partita del Milan si mette di male in peggio quando Manganiello opta per il rosso diretto a Pavlovic per fallo su Isaksen lanciato a rete. Ma la Lazio sbaglia alcune occasioni per raddoppiare e all’84’ subisce il pari da Chukwueze. Al 96′ calcio di rigore per la Lazio: Maignan stende Isaksen e Manganiello assegna dopo revisione al VAR. Segna Pedro.

MILAN-LAZIO 1-2 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Milan-Lazio ripreso dal canale YouTube del club rossonero.