Highlights Serie A | Milan-Juventus 0-0: vince la noia! Solo pari

Milan-Juventus è l’anticipo della tredicesima giornata di Serie A terminato 0-0 e con poche emozioni. Di seguito i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio “Giuseppe Meazza”, San Siro.

SENZA RETI – Nell’anticipo della 13esima giornata di Serie A Milan e Juventus pareggiano 0-0. A San Siro gli uomini di Paulo Fonseca e quelli di Thiago Motta si dividono la posta in palio senza riuscire a farsi male e senza regalare emozioni, con la tattica che vince sullo spettacolo. Poche, quasi nulle, le occasioni da gol con un pareggio a reti bianche giusto per quanto visto in campo. In difesa nel Milan si rivede Gabbia dal primo minuto, con Thiaw al suo fianco. Davanti Fonseca preferisce non rischiare Pulisic mandando in campo Loftus-Cheek con Musah e Leao alle spalle dell’ex Morata. Thiago Motta invece è costretto a inventarsi l’attacco senza Vlahovic, con McKennie schierato falso nove in staffetta con Koopmeiners e con Conceicao e Yildiz sulla trequarti per tentare di non dare riferimenti al reparto arretrato rossonero. Senza un vero e proprio attaccante, infatti, i bianconeri spaziano da sinistra a destra, passando per il centro per cercare giocate capaci di confondere centrocampo e difesa dei padroni di casa. E San Siro, nonostante il terzo risultato positivo di fila dei rossoneri, non apprezza fischiando i suoi. Sorride Motta, che con una rosa ridotta e in emergenza in attacco riesce a restare imbattuto in campionato.

MILAN-JUVENTUS 0-0 – HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con gli highlights di Milan-Juventus, ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.