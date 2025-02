Highlights Serie A | Milan-Inter 1-1: De Vrij evita la sconfitta

Milan-Inter, posticipo delle 18 della ventitreesima giornata del campionato di Serie A, termina con il punteggio di 1-1. Di seguito i gol e gli highlights della sfida disputatasi a San Siro.

PRIMO TEMPO – La sfida tra Milan e Inter, terzo derby della stagione dopo quelli vinti dai rossoneri in Serie A e Supercoppa Italiana, si è conclusa in parità. Il match ha seguito un andamento molto chiaro, nel primo tempo, con i nerazzurri che hanno avuto maggiore spazio per poter creare occasioni da gol. Ciò ha condotto ai due gol annullati per fuorigioco, rispettivamente di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, così come ad altre opportunità non sfruttate dai calciatori offensivi del club nerazzurro. Così, agli errori dei meneghini segue il gol della squadra rossonera al 45′ con Tijjani Reijnders, il cui tiro da distanza ravvicinata si insacca nell’angolo alto alla sinistra di Yann Sommer.

SECONDO TEMPO – Nella seconda frazione i nerazzurri, nonostante gli avversari si chiudano per evitare di subire il pareggio, riescono a confezionare tante palle gol. Le più nitide sono quattro: i tre pali firmati Yann Bisseck, Denzel Dumfries e Marcus Thuram, cui si aggiunge il tiro dell’olandese parato da Mike Maignan a ridosso della sua porta. Alla fine, l’Inter riesce a trovare il meritatissimo gol del pareggio: a realizzarlo è Stefan De Vrij al 93′, servito con una giocata di petto molto intelligente da parte del neo-arrivato Nicola Zalewski. Il match si conclude così con il punteggio di 1-1, con l’Inter che resta a -3 dal Napoli in attesa della sfida da recuperare contro la Fiorentina.

MILAN-INTER 1-1 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI SERIE A

Questo il video con i gol e gli highlights di Milan-Inter ripreso dal canale YouTube del club meneghino.