Milan-Empoli, anticipo della quattordicesima giornata di Serie A e giocatosi di sabato alle 18, è finito 3-0 per i rossoneri. A segno Alvaro Morata e Tijjani Reijnders. Di seguito il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio San Siro.

– Il Milan supera senza reali difficoltà l’Empoli nella sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A. I rossoneri si presentano al match dopo la vittoria non convincente di Bratislava, arrivata con il punteggio di 3-2, e il pareggio senza reti nell’ultima gara di campionato contro la. Per l’occasione, il tecnicopunta nuovamente sul tridente pesante, contutti in campo dal primo minuto. Le sue scelte pagano, con lo spagnolo che trova la rete del vantaggio al 19′ su assist del portoghese. I rossoneri raddoppiano al 44′ grazie al solito, bravo a colpire al volo da distanza non proibitiva. Il Milan rischia, nel secondo tempo, in occasione del palo colpito da. Poi dilaga, con la doppietta di Reijnders che arriva al 69′ grazie a un preciso diagonale su cuinon può far nulla.