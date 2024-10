Highlights Serie A | Lecce Verona 1-0: Dorgu incontenibile!

Lecce-Verona, match della decima giornata di Serie A 2024-25, si è concluso con il risultato di 1-0. Autentico mattatore della serata Patrick Dorgu, che fa impazzire la difesa avversaria con la sua velocità e si rende anche protagonista della rete decisiva. Questo il video con tutti i gol e gli highlights della partita giocata al Via del Mare.

AUTENTICO PROTAGONISTA – Il Lecce ha la meglio sul Verona in uno scontro salvezza dominato dalla figura di Patrick Dorgu. Dal danese passano gli eventi da cui dipende l’esito del match, sia nel primo che nel secondo tempo. È lui a trovare il gol nella prima frazione, per ben due volte, vedendosi in entrambi i casi annullata la rete a causa di una posizione di fuorigioco. È lui, sempre nel primo tempo, a sgusciar via dalla pressione avversaria per partire a campo aperto e costringere l’avversario Jackson Tchatchoua a stenderlo quando non ci sono più compagni di squadra in grado di recuperarlo. Ciò vale il rosso per il belga-camerunense e cambia drasticamente la partita in vista della seconda frazione. Quest’ultima si caratterizza per la pressione offensiva dei padroni di casa, forti dell’uomo in più e di un calciatore in serata di grazia. Proprio Dorgu trova la rete del definitivo 1-0, al 50′, grazie a un colpo di testa su cross dalla fascia opposta di Lameck Banda. La serata del danese è da superstar. Il Lecce, parola del tecnico Luca Gotti, si gode il suo enorme talento auspicandosi che ne risplendano tutte le potenzialità.

LECCE-VERONA 1-0 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Video con gli highlights di Lecce-Verona ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.