Highlights Serie A | Lecce-Empoli 1-1: pari e traverse, sfortuna Gotti

Lecce-Empoli, anticipo del venerdì sera della dodicesima giornata di Serie A, è finita 1-1. I salentini recuperano il gol di svantaggio e poi rischiano di vincerla, ma due traverse dicono di no. Di seguito il video con gol e highlights della partita che si è giocata allo Stadio Via del Mare di Lecce.

PARI E SFORTUNA – Lecce-Empoli 1-1 al Via del Mare. Dopo qualche potenziale occasione interessante per il Lecce, sventata in maniera efficace dalla difesa dei toscani, sono proprio questi ultimi a trovare il vantaggio. Il gol dell’1-0 arriva infatti con il rasoterra di destro con cui Pietro Pellegri batte Waldimiro Falcone al 33′ dopo aver vinto un duello con Hamza Rafia. Nel secondo tempo al Lecce non manca l’abnegazione. Con i salentini che si presentano con frequenza nei pressi dell’area avversaria alla ricerca della rete del pareggio. Prima con Nikola Krstovic, il cui colpo di testa al 68′ finisce a lato, poi con Nicola Sansone, che al 73′ spreca un’occasione favorevole calciando alto. Ma questi episodi, lungi dal rendere il Lecce maggiormente nervoso e in una posizione di maggiore difficoltà, sono solo il preludio al meritato gol del pareggio giunto al 77′. L’uomo della provvidenza per i salentini è Santiago Pierotti, che stacca di testa indisturbato su cross preciso di Antonino Gallo. Nel finale, doppia traversa per i padroni di casa, prima con Sansone su punizione e poi con il colpo di testa di Krstovic. L’Empoli si salva.

LECCE-EMPOLI 1-1 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Il video con gli highlights di Lecce-Empoli, ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.