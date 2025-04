Highlights Serie A | Lazio-Roma 1-1: Soule e Svilar stoppano Baroni

Lazio-Roma, partita delle 20.45 della domenica di Serie A, è finita 1-1. Il derby si accende nella ripresa, con i giallorossi che devono ringraziare Soule per il pari e Svilar per le parate. Questo il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio Olimpico.

PARI AL DERBY – All’Olimpico va in scena il derby di Roma tra Lazio e Roma, partita valevole per la trentaduesima giornata di campionato. Il primo tempo è di marca biancoceleste, ma c’è un grande Svilar che chiude più volte le porte alla formazione di Marco Baroni. Il primo squillo arriva dopo al sesto minuto con Alessio Romagnoli, che di testa ci prova sottoporta trovando la super respinta del portiere serbo. La Lazio attacca e nei minuti successivi si instaura un duello tra Isaksen e lo stesso Svilar. Al 21′, l’esterno danese salta due uomini, entra in area e calcia sul primo palo, ma Svilar è ancora prodigioso. Al 36′, il numero uno giallorosso ci mette sempre la manona sulla conclusione a giro di Isaksen. Nella ripresa, si accende il derby in termini di gol. Pronti-via e dopo un minuto Romagnoli di testa batte Svilar per l’1-0. Il gol sveglia la Roma, che prova a cercare il gol del pareggio prima con Mancini e poi con Celilk. Ma al 69′ Soule trova un grandissimo gol per il pareggio dei giallorossi. Nel finale, doppia occasione per la Lazio: prima con Pedro e poi con Dia. Ma bravissimo Svilar a chiudere la porta. Il match termina dopo quattro minuti sul risultato di 1-1.

LAZIO-ROMA 1-1 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Lazio-Roma ripreso dal canale YouTube del club giallorosso.