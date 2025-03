Highlights Serie A | Juventus-Verona 2-0: decisivi gli ultimi 20′

Juventus-Verona, posticipo della ventisettesima giornata di Serie A, è finito 2-0 a favore dei bianconeri. La partita è decisa negli ultimi venti minuti. Di seguito i gol e gli highlights della partita che si è giocata all’Allianz Stadium di Torino.

RIPRESA – La Juventus non sbaglia stavolta in campionato e supera l’ostacolo Verona vincendo con il risultato di 2-0. I bianconeri giocano, creano occasioni e mettono in difficoltà gli avversari, ma solo a venti minuti dalla fine trovano il vantaggio decisivo per il successo. Thiago Motta tira inoltre un sospiro di sollievo alla fine del primo tempo. Suslov al minuto 47 aveva segnato il gol della stagione forse, azzeccando un missile finito sotto l’incrocio dei pali. L’arbitro Marchetti ha annullato però la rete per fuorigioco iniziale di Davide Faraoni, dato nonostante il tocco di Di Gregorio che comunque è stato giudicato come respinta. Nella ripresa la musica non cambia ed è ancora Montipò a permettere al Verona di credere almeno al pareggio. Una grande azione iniziata da Manuel Locatelli, proseguita da Andrea Cambiaso e conclusa da Khephren Thuram ha regalato la vittoria alla Juventus. Nel finale ha raddoppiato Teun Koopmeiners. Il fratello di Marcus segna la seconda rete consecutiva e dà alla squadra di Motta la possibilità di salire a -6 dall’Inter prima in classifica. Sorpasso inoltre sulla Lazio vincente ieri sera contro il Milan.

JUVENTUS-VERONA 2-0 – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Juventus-Verona ripreso dal canale YouTube del club bianconero.