Highlights Serie A | Juventus-Venezia 2-2, il rigore al 90′ evita la figuraccia

Juventus-Venezia è l’anticipo del sabato sera terminato sul punteggio di 2-2 al novantesimo con la rete di Dusan Vlahovic su calcio di rigore. Fino a quel momento, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco era in vantaggio di un gol. Di seguito gol e highlights della sfida giocata all’Allianz Stadium.

IL RIGORE SALVA LA JUVENTUS – La Juventus ha conquistato una sofferta vittoria contro il Venezia grazie a un rigore trasformato al novantesimo minuto da Dusan Vlahovic, salvando così il risultato in un match più complicato del previsto. La gara, valida per la sedicesima giornata di Serie A, ha visto i bianconeri faticare a trovare fluidità offensiva e a imporsi contro una squadra veneta compatta e ben organizzata. La Juventus era riuscita a portarsi in vantaggio al 19′ grazie a Federico Gatti, autore di un colpo di testa su un preciso calcio d’angolo. Al 61′, Mikael Ellertsson ha trovato il pareggio per gli ospiti con un tiro potente che ha sorpreso la difesa bianconera. Successivamente, al minuto 83, il Venezia è passato in vantaggio grazie a Jorrit Idzes, abile a sfruttare una mischia in area su calcio piazzato. Al netto dell’imbattibilità, in campionato il cammino dei bianconeri è discontinuo e lascia dubbi. Thiago Motta continua a non convincere completamente e nemmeno i singoli sembrano dare indicazioni davvero positive. Se i tanti infortuni, in parte, possono giustificare i nove punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Prestazioni come quella col Venezia lasciano invece pochi dubbi sulle difficoltà del gruppo ad assimilare le idee del tecnico.

JUVENTUS-VENEZIA 2-2 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA