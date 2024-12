Highlights Serie A | Juventus-Fiorentina 2-2: Sottil gela Thiago Motta

Juventus-Fiorentina, partita delle 18 e valida per la diciottesima giornata di campionato, è finita 2-2. Sottil nel finale ha regalato il pari ai viola, condannando Thiago Motta all’ennesimo pari in stagione (13). Di seguito gol e highlights della partita che si è giocata all’Allianz Stadium di Torino.

LA PAREGGITE CONTINUA – Juventus e Fiorentina pareggiano per 2-2, per Thiago Motta la conclusione del 2024 va sulla falsa riga di quella che è stata una prima parte di stagione estremamente deludente. I bianconeri vanno due volte in vantaggio e si fanno rimontare in entrambe le occasioni. Khephren Thuram segna il primo gol della serata, pareggia al minuto 38 Moise Kean su un assist perfetto di un ispiratissimo Yacine Adli. Nella ripresa è ancora Thuram su un errore in chiusura di Danilo Cataldi a ribadire in rete. La Juventus fatica a chiudere la partita, non ha particolari occasioni per far male alla Fiorentina e ne paga le conseguenze sul finale. Andrea Cambiaso scivola e perde il pallone, la palla finisce in area di rigore e di sinistro Riccardo Sottil spacca la porta. Al minuto 87 torna l’equilibrio che dura fino al 94′ impedendo alla squadra di Thiago Motta di chiudere con un successo. La Lazio rimane davanti e anche la Fiorentina, la Juventus si deve accontentare del sesto posto al 29 di dicembre. Aspettative ampiamente deluse fino a questo momento della stagione.

JUVENTUS-FIORENTINA 2-2 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Juventus-Fiorentina ripreso dal canale YouTube del club bianconero.