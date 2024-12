Highlights Serie A | Juventus-Bologna 2-2: Mbangula salva Motta

Juventus-Bologna, anticipo del sabato alle 18 e valido per la quindicesima giornata di Serie A, è finito 2-2. Di seguito i gol e gli highlights della partita che si è giocata all’Allianz Stadium di Torino.

IN EXTREMIS – La Juventus incontra il Bologna nella sfida di Serie A che precede il match casalingo di Champions League contro il Manchester City. La squadra bianconera viene subito messa in difficoltà dalla formazione allenata da Vincenzo Italiano, la cui mentalità è quella giusta per provare a uscire dall’Allianz Stadium con un risultato non negativo. Sono proprio gli emiliani a trovare la rete del vantaggio, al 30′, grazie a un’imbucata vincente di Dan Ndoye su intuizione di Emil Holm. La squadra di Italiano non specula, continuando invece anche nel secondo tempo a produrre azioni offensive con l’intenzione di raddoppiare. L’obiettivo viene soddisfatto, al 52′, grazie al tocco sotto di Tommaso Pobega su assist di tacco di Santiago Castro. Il Bologna incanta, la Juventus deve trovare il modo per tornare in partita. Ciò avviene al 60′, quando Teun Koopmeiners raccoglie il passaggio dalla fascia destra di Danilo per finalizzare un rigore in movimento. I bianconeri non riescono ad essere pericolosi fino al 92′, quando Samuel Mbangula riceve da Dusan Vlahovic e trova un tiro a giro imparabile per Lukasz Skorupski. Per la Juventus si tratta del nono pareggio nelle prime 15 partite in Serie A. La vetta dista ora 7 punti.

JUVENTUS-BOLOGNA 2-2 – GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Juventus-Bologna ripreso dal canale YouTube della Lega Serie A.