Highlights Serie A | Inter-Verona 1-0: decide il gol di Asllani e -3 Napoli

Inter-Verona, anticipo di Serie A in programma sabato e valido per la trentacinquesima giornata di Serie A, è finito sul risultato di 1-0 grazie al rigore realizzato da Kristjan Asllani dal dischetto. Di seguito, il video con i gol e gli highlights della partita che si è giocata a San Siro.

INTER B VINCE – L’Inter mantiene vive le speranze Scudetto superando di misura l’Hellas Verona a San Siro. Il match, valido per la 35ª giornata di Serie A, è stato deciso da un rigore trasformato da Kristjan Asllani al 9′ del primo tempo, dopo un fallo di mano in area di Valentini su sponda di Arnautovic. Con questa vittoria, i nerazzurri salgono a 74 punti, restando a tre lunghezze dal Napoli capolista. Simone Inzaghi, squalificato e sostituito in panchina dal vice Massimiliano Farris, ha optato per un ampio turnover in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Nonostante le rotazioni, l’Inter ha gestito il match con autorità, concedendo poco agli avversari. Con questo successo, l’Inter raggiunge i 74 punti in classifica, mantenendo inalterato il distacco di tre punti dal Napoli, vittorioso a Lecce. A tre giornate dal termine, la corsa al titolo resta aperta.

INTER-VERONA 1-0 GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Questo il video con i gol e gli highlights di Inter-Verona ripreso dal canale YouTube del club nerazzurro.